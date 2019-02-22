حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية بالصين

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أكدت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية ظهور حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة "يوننان" جنوب غربي الصين.
وذكرت الوزارة –في بيان اليوم الجمعة- أن المرض ظهر في مزرعة بمدينة "لوشوي" تضم 300 خنزير، حيث تأكدت إصابة 6 خنازير بالفيروس، فيما نفقخنزيران بسبب المرض.مشيرة إلى أنه تم على الفور إرسال فريق إلى المنطقة، وبدأت السلطات المحلية في الاستجابة لحالات الطواريء لحجز الخنازير المصابة وإعدامها.
وقررت الوزارة حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة إلى
يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أي إصابة بين البشر حتى الآن. وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.
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