وكالات: اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية هان تشنغ وذلك نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية هان تشنغ وذلكفي قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين .

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان يجتمع مع هان تشنغ ويستعرضان العلاقات السعودية- الصينية وفرص تطويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.