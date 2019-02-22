إسلام آباد: لا يقلقنا قرار الهند بمنع تدفق المياه إلى البلاد

نهر السند

وكالات:

أكد وزير الموارد المائية الباكستاني شوميل خواجة أن إسلام آباد لا تشعر بالقلق إزاء تصريحات الهند بخصوص منع تدفق المياه لباكستان من حصتها في الأنهار بموجب معاهدة مياه نهر السند.

وأضاف خواجة - في تصريحات نقلتها صحيفة (دون) الباكستانية اليوم /الجمعة/ - "ليس لدينا أي قلق أو اعتراض إذا حولت الهند مسار مياه الأنهار الشرقية (التي تسيطر عليها) ومدتها لشعبها أو استخدمتها لأغراض أخرى، إذ تسمح لها

معاهدة مياه نهر السند بالقيام بذلك الأمر".وأكد أن باكستان حتما ستشعر بالقلق وستعترض بشدة إذا حولت الهند مسار مياه الأنهار الغربية التي تسيطر عليها باكستان أو استخدمتها.يذكر أنه تم التوقيع على "معاهدة مياه نهر السند" في عام 1950 بوساطة البنك الدولي، ومُنحت الهند السيطرة على مياه الأنهار الشرقية "ستلج وبياس ورافي" وأعطت باكستانالسيطرة على الأنهار الغربية "السند وجيلوم وتشيناب".وأعلن وزير الموارد المائية الاتحادي في الهند نيتين جادكارى - أمس - أن الهند قررت وقف مياه بعض من روافد نهر السند من التدفق إلى باكستان، وتحويل مسار المياه من الأنهار الشرقية ومدها للشعب الهندي في جامو وكشمير وبنجاب.يأتي ذلك ضمن مجموعة من التصريحات شديدة اللهجة أصدرتها السلطات الهندية في أعقاب التفجير الانتحاري الذي استهدف مدينة بولواما التي تقع في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، وراح ضحيته أكثر من 40 فردًا من القوات العسكرية الهندية.