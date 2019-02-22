كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك تنشئ حرس مدني وسط مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن المكسيك ستنشئ حرس مدني وسط عمليات مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات، حيث سيتم إنشاء هيكل إنفاذ جديد، وهو حرس وطني، بهدف مكافحة موجة ارتفاع معدلات الجريمة في المكسيك، بعد الموافقة على مشروع القانون ذي الصلة بالإجماع من مجلس الشيوخ في 21 فبراير.

وحسب الوكالة، جاءت المبادرة التي تركز على تجنب المزيد من عسكرة البلاد، وسط مكافحة الجريمة وتهريب المخدرات من الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وسيتألف الحرس الوطني من أكثر الأعضاء المدربين في قوات الأمن المكسيكية، وستخضع لسيطرة أمانة الأمن والحماية المدنية في المكسيك بدلاً من الجيش.

ووفقًا لإدواردو راميريز، رئيس لجنة الدراسات التشريعية في مجلس الشيوخ، فإن حقيقة أن الهيئة الجديدة ستكون قوة مدنية ستضمن الأمن الداخلي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بينما سيتعين على القوات المسلحة المكسيكية وقف الأنشطة في هذا المجال. الحفاظ على الأمن العام في السنوات الخمس المقبلة.