تعبئة جماهيرية عسكرية قبل مباراة “الكلاسيكو”.. إدارة الجيش تفتح باب الإنخراط

خطوة جديدة لإدارة نادي الجيش الملكي لكرة القدم، من أجل الانفتاح أكثر على جماهيره، وتخطي المرحلة الصعبة التي كان يعيشها النادي في الفترة الأخيرة، والتي أثرت بشكل كبير على علاقته بجاهيره، وذلك بعد أن قررت إدارة “العساكر” فتح باب الإتخراط من جديد.

وأصدر النادي العسكري، مساء أمس الخميس، بلاغا رسميا على موقعه الرسمي وحسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، يعلن فيه فتح باب الإنخراط من جديد، “ولقد تم تحديد أثمنة الإشتراك على الشكل التالي” :

ـ المنصة الشرفية : 500 درهم

ـ المنصة الجانبية : 250 درهم

ـ المدرجات : 150 درهم.

وترغب إدارة العسكري طي صفحة “الخلاف” مع جماهيرها، واستغلال “العودة” القوية للفريق في منافسات البطولة الاحترافية من أجل ضمان عودة الجماهير للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، خاصة في لقاء “الكلاسيكو” القادم أمام الرجاء البيضاوي.