من المنتظر أن تعرف جلسة، اليوم الجمعة، ضمن سلسلة الجلسات الاستئنافية لمعتقلي حراك الريف، الإعلان عن قرار المعتقلين والقاضي إلى عدم مرافعة هيأة الدفاع.
وكشف محمد أغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف في حديثه مع “اليوم 24” أن المعتقلين قرروا عدم ترافع المحامون في ملفهم، لكنهم لم يتقدموا بطلب رسمي لحدود الساعة.
وأضاف أغناج أنه من المنتظر أن يتقدم المعتقلون بطلب رسمي للنيابة العامة، وإدارة السجن، وأيضا إخبار عائلاتهم، بقرارهم التخلي عن مرافعات هيأة الدفاع في المرحلة الاستئنافية.
وكان معتقلو حراك الريف، قد قرروا، عدم حضور جلسات المرحلة الاستئنافية، ، بغرفة الجنايات في الدار البيضاء، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ”الخروقات وعدم الحيادية في الملف”، رغم محاولة المحكمة استعمال القوة لإجبارهم على الحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر معتقلو حراك الريف يصعدون من جديد.. لا مرافعات في المرحلة الاستئنافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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