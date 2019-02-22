انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا.. أوامر باعتقال 295 شخصاً مرتبطين بجماعة غولن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 11:22 صباحاً - أمرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، بشن عملية اعتقالات جديدة ضد من تشتبه بارتباطهم برجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن، على خلفية اتهامه بتدبير محاولة الانقلاب على السلطات في 2016.

وذكر مكتب المدعي العام التركي، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن من بين هؤلاء ثلاثة برتبة كولونيل (عقيد)، وثمانية برتبة ميجر (لواء)، وعشرة برتبة لفتنانت (مقدم)، وأن نحو نصفهم في الجيش في حين ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية.

وتنفذ الشرطة التركية مداهمات بشكل منتظم ضد أنصار غولن منذ انقلاب يوليو 2016 الفاشل الذي أودى بحياة 250 شخصاً، في حين ينفي غولن ضلوعه في الأمر.

وبحسب منظمات حقوقية دولية فقد سُجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم، في حين أقيل أو أوقف 150 ألفاً من الموظفين والعسكريين وغيرهم عن العمل في إطار أعمال التطهير بعد محاولة الانقلاب.