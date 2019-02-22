العراق يسلم الكويت رفات "300 أسير" قتلوا في التسعينيات

الخليج 365/ بغدادأعلن قائد شرطة البصرة، الجمعة، عن تسليم الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق 613 شخصا.

وقال قائد شرطة البصرة رشيد فليح، وهو عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين، في تصريح لوسائل اعلام، إنه "تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال السنوات الـ 15 الماضية، وجرى تسليمها إلى الكويت".



وأوضح أن "عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين مستمرة، ومؤخرا أجريت في محافظة ذي قار جنوبي العراق"، لافتا الى أن "عدد المفقودين الكويتيين في العراق الذين قتلهم النظام الصدامي يبلغ نحو 613 شخصا".

هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد حث العراق على مواصلة جهود البحث، بهدف حل مسائل المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى، منذ عام 1991.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، عقب سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين الذي غزا الكويت عام 1991.