"سوريا الديمقراطية" تحاول إجلاء المدنيين من آخر جيوب "داعش" شرق البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحاول قوات سوريا الديمقراطية إجلاء ما تبقى من المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا الجمعة، في تحرك ضروري قبل مهاجمة فلول الإرهابيين هناك أو إجبارهم على الاستسلام.



وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في تصريحات لوكالة رويترز، إن القوات ستحاول مجددا اليوم الجمعة إجلاء أكثر من 3 آلاف مدني قدر أنهم لا يزالون بداخل منطقة "الباغوز".



وكانت قوات سوريا الديمقراطية تتوقع إكمال عملية الإجلاء أمس الخميس، لكن لم يغادر أي من المدنيين.. وقال بالي "إن نجحنا بإجلاء كامل المدنيين في أي لحظة فسنتخذ قرار اقتحام (الباغوز) أو نجبر الإرهابيين على الاستسلام".

وذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، أن شاحنات دخلت آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا، استعدادا لإجلاء مَن تبقى من المدنيين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن الأسبوع الماضي أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة سيطرت على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرقي البلاد السبت، بعد استسلام الإرهابيين الذين كانوا في المنطقة.. وذكر المرصد أن المئات من عناصر "داعش" كانوا في المنطقة واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية، مضيفا أن بعض الإرهابيين ربما ما زالوا مختبئين في أنفاق.

ورغم أن سقوط الباغوز سيمثل منعطفا مهما في الحملة ضد داعش والصراع في سوريا عامة، فلا يزال التنظيم يعتبر خطرا أمنيا كبيرا.