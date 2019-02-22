«فيتش» تضع تصنيف بريطانيا «تحت المراقبة السلبية»

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وكالة فيتش
قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، في بين، اليوم الخميس، وضع التصنيف الائتماني لبريطانيا "تحت المراقبة السلبية"، فيما تبحث خفضه، وذلك في انتظار نتيجة مفاوضات البريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا، والسبب في ذلك يعود إلى العواقب السلبية على النمو الاقتصادي في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإنها ستضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية" بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب قناة (سكاي نيوز عربية).
وبحسب التقارير الائتمانية فإن وضع -فيتش وهي ثالث أكبر وكالة تصنيف ائتماني عالمية- تصنيف لندن تحت المراقبة "السلبية"، يعني أنه من المتوقع خفض علامة الديون السيادية البريطانية خلال الأشهر المقبلة.وفي 16 فبراير الجاري، أمهل وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، رئيسة الوزراء تيريزا ماي 10 أيام كموعد نهائي لإنقاذ
وبحسب التقارير الائتمانية فإن وضع -فيتش وهي ثالث أكبر وكالة تصنيف ائتماني عالمية- تصنيف لندن تحت المراقبة "السلبية"، يعني أنه من المتوقع خفض علامة الديون السيادية البريطانية خلال الأشهر المقبلة.
وفي 16 فبراير الجاري، أمهل وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، رئيسة الوزراء تيريزا ماي 10 أيام كموعد نهائي لإنقاذ خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أو تقديم استقالته لوقف ما وصفه بـ«تحطيمها» للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذ قال إنه في حال فشل تيريزا ماي في الحصول على دعم مجلس العموم لاتفاقها بنهاية الشهر الجاري يجب عليها التصرف بشكل مسؤول، وذلك من خلال استبعاد الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق. (التفاصيل)
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