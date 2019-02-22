الان تتابع الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365: شنت سلطات الاحتلال، اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المقدسيين.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في القدس أن قوات الاحتلال داهمت أحياء سلوان وواد الجوز والعيسوية والطور والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتقلت العشرات معظمهم من حركة فتح، فيما استدعت مخابرات الاحتلال آخرين للتحقيق معهم .

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