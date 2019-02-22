وصول مساعدات أميركية مخصصة لفنزويلا الى جزيرة كوراساو

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP تفريغ المساعدات المخصصة لفنزويلا من الطائرة في مطار جزيرة كوراساو

حطت الخميس طائرة تحمل مساعدات غذائية وطبية في جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي، حيث ينتظر أن يتم شحنها مجددا بحرا الى فنزويلا التي تعهدت حكومتها بمنع دخول أي مساعدات.

وشاهد مراسلو فرانس برس الطائرة وهي تهبط في المطار في كوراساو، الجزيرة الهولندية التي باتت احدى النقاط المحورية في المواجهة بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو.

واحتفل اكثر من عشرة أشخاص من مناصري المعارضة الفنزويلية بوصول الطائرة الآتية من ميامي ورددوا النشيد الوطني الفنزويلي.

وبدأ عمال بتفريغ المساعدات حيث كان بالامكان رؤية صناديق عبوات مياه.

وقال منظمو العملية إن البضائع التي نقلتها "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (يو أس إيد) سوف تساعد في تخفيف معاناة الفنزويليين في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وقال أحد منظمي عملية الشحن ميغيل رودريغيز إن الطائرة تحمل 50 طنا من المواد الغذائية والطبية للفنزويليين الذين هم بأمس الحاجة اليها.

وأفاد لفرانس برس أن هناك سفينة في حالة جاهزية لنقل المساعدات الى فنزويلا التي تقع سواحلها على بعد 40 ميلا من كوراساو.

وأشار الى أن المساعدات سوف تنقل السبت الى مرفأ قريب بانتظار الحصول على الإذن من الحكومة المحلية لشحنها الى فنزويلا.

وقال "نحن ننتظر ان تصبح الظروف مواتية. نريد أن يتم حل هذا الأمر في الساعات المقبلة حتى تصل المساعدات الى فنزويلا".

ووصف مادورو هذه المساعدات بأنها "استعراض" وتمهيد لغزو أميركي، فيما تظاهر مناصروه في الشوارع رفضا لها واعتبروها خدعة.

وتعهد مادورو بمنع دخول المساعدات الاميركية عبر الحدود مع كولومبيا والبرازيل، كما أمرت حكومته بتعليق الرحلات البحرية بينها وبين كوراساو.