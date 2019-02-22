شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان تناقش اتفاقية قرض بـ300 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها السبت المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم (42) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 9/12/2018.

وتناقش اللجنة الأحد المقبل عدداً من طلبات الإحاطة بشأن أسباب التأخر الشديد فى أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وعدم وجود شبكة صرف صحى بقرية سيف الدين - مركز الزرقا - محافظة دمياط، رغم إدراجها بمشروعات الصرف الصحى فى التسعينيات.

وتبحث اللجنة إنشاء محطة صرف صحى لمدينة الســـرو - مركز الزرقا - دمياط، وتعنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى تجديد خطوط الانحدار الرئيسية بمشروع قرية سيف الدين - مركز الزرقا - دميـاط.



وتناقش اللجنة الاثنين المقبل عدداً من الطلبات بشأن تأخر البدء في مشروع الصرف الصحي بمركز البرلس، كفر الشيخ، وإحلال وتجديد خط مياه الشرب 6 بوصات طريق المعدية القبلية والبحرية والحماد بمركز البرلس - كفر الشيخ، وعدم إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية بلنكومـة ــ مركز قلين ــ كفر الشيخ، وعدم إدراج قرى أبو دراز وعريان والقرى المجاورة لنهر النيل بكفر الشيخ إلى خطة الصرف رغم توفير الأرض والموافقات المطلوبة.

وتنظر اللجنة طلب بشأن سقوط قرى مركز ومدينة سيدي سالم من مشروع التوسع الأفقي للصرف الصحي لحماية بحيرة البرلس وشاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتعطل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية سنديون بمركز فـــوة بمحافظة كفر الشيخ، وعدم إدراج بعض القرى بمركز فــوة ضمن مشروع الصرف الصحي بالمحافظة، وأسباب تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض المناطق بمركز مطوبس ــ كفر الشيخ، رغم توافر الاعتمادات الخاصة بها.