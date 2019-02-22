شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون المرور الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعاتها المزمع عقدها يومى السبت والأحد، مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور.

و يتضمن مشروع القانون، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء.

كما تقوم فلسلفه القانون الجديد على الحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

وفى سياق متصل، تتابع اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقدة الإثنين ما تم من مناقشات باجتماعات اللجان المشتركة، والتي تشارك فيها هييئة مكتبها فيما يتعلق بمشروعات القوانين المختلفة أو ما يخص أعمال اللجنة.