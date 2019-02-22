الحجار: مجلس الخدمة المدنية هو الأكثر نزاهة وشفافية

رأى النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​مجلس الخدمة المدنية​ هو المؤسسة الأكثر نزاهة وشفافية والأكثر بعدا عن ​التلوث​ والمرض الطائفي والمذهبي. مبارياته تعتمد فقط على الكفاءة ولا يرقى أي شك إلى نتائجها، وهي بحكم آخر قرار إتخذه ​مجلس الوزراء​ وآخر توصيات ل​مجلس النواب​ قبل الإنتخابات غير معنية بعامل الزمن. فقط إقتضى التوضيح".

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