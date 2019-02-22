التايمز: زيارة بن سلمان الآسيوية تثبت أن السعودية أقوى الدول العربية

إعتبرت صحيفة "التايمز" ان "جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الآسيوية تثبت أن ​السعودية​ ينظر لها في آسيا بأنها من أهم وأقوى ​الدول العربية​ في ​الشرق الأوسط​ وأنه مهما عبّر الغرب عن قلقه من قتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي، إلا أن ولي العهد السعودي يبقى الرجل المسيطر بقبضة من حديد في السعودية"، لافتا الى ان "السجاد الأحمر بُسط لولي العهد السعودي في ​باكستان​ كما أن الناس خرجوا مهللين له وفرحين بزيارته، كما أثنى عليه رئيس الوزراء ​عمران خان​ واستقبله بحفاوة بالغة، وأرسلت طائرات مقاتلة لمرافقة طائرته، بمجرد دخولها الأجواء الباكستانية".

ولفتت الصحيفة الى أن "خان استطاع إبرام تعهدات استثماريه بقيمة 20 مليار ​دولار​ أمريكي، وفي ​الهند​، نارندرا مودي استقبل ولي العهد في المطار و يتوقع أن يبرم ولي العهد السعودي صفقة نفط تجعل ​الصين​ أكبر شريك للسعودية".