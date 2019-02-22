الديلي تلغراف: تخوف من اختطاف شقيقتين سعودتين في هونغ كونغ

اشارت صحيفة "الديلي تلغراف" إلى ان "شقيقتين سعوديتين قالتا أمس إنهما تم تعقبهما من قبل موظفين في ​السفارة السعودية​ في ​هونغ كونغ​ خلال محاولتهما الهرب إلى ​أستراليا​"، لافتة الى ان "هاتين الفتاتين واسمهما المستعار ريم(20 عاما) و روان(18 عاما) قالتا في بيان لهما إنهما نبذتا ​الإسلام​، كما أن حياتيهما معرضتان للخطر و العذاب في حال إجبارهما على العودة إلى السعودية.

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