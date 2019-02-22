هدوء بعد إشكال وقع ليلاً بين سجناء مبنى الخصوصية وطبيب بسجن رومية

أفادت إذاعة "​صوت لبنان​" بأن إشكالا وقع ليلاً بين سجناء مبنى الخصوصية وطبيب في ​سجن رومية​، لافتة إلى ان الهدوء يسود في هذه الاثناء في السجن.

وفي المعلومات أن الاشكال وقع بين سجناء مبنى الخصوصية وطبيب كان يعمد الى إجراء بعض الفحوص لعدد منهم، هذا الامر دفع السجناء الى إضرام النار بأمتعتهم وفرشهم، ما ادى الى اصابة ٣ منهم بجروح طفيفة نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج ثم اعيدوا الى السجن.