قطة مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاغرفيلد ترث الملايين!

محمد اسماعيل - القاهرة - (DW)

بعد وفاة مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفيلد، تستعد قطته الشهيرة "تشوبيت" لوراثة جزء من ثروته الطائلة. القطة كانت تحتل مكانة كبيرة في قلب المصمم الألماني، ويتابعها الكثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

كثيراً ما خطفت شخصية مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاجرفيلد الأضواء بنظارته الشمسية السوداء، وشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان، فضلاً عن ارتداء آخر صيحات الموضة.

تسليط الأضواء على كارل لاجرفيلد لم يقتصر فقط على موهبته الكبيرة في عالم الموضة، إذ يعد هذا المصمم الألماني أيقونة دار "شانيل"، التي اشتغل فيها كمدير فني لأكثر من ثلاثة عقود، بل أيضاً بسبب بعض الأشياء، التي كانت تشغل حيزاً كبيراً من حياته على جرار قطته الشهيرة "تشوبيت لاجرفيلد" والتي تحمل اسمه العائلي أيضا. فقد ظهر لاجرفيلد برفقتها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من صورة انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفي كارل لا رفيلد الثلاثاء الماضي عن 85 عاماً، بعد نقله إلى مستشفى في منطقة "نويي- سور- سين" خارج العاصمة الفرنسية باريس.

وترك لاجرفيلد ثروة طائلة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه استرليني. ويشير موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية إلى أن القطة "تشوبيت" من المتوقع أن ترث أيضاً جزءا من ثروته.

وكان لاجرفيلد قد صرح في مقابلة سابقة له مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية سنة 2015 أنه سيخصص جزءا من ثروته لقطته المحبوبة "تشوبيت"، وأضاف: "ستحصل على ثروة صغيرة. إنها وريثة، وإذا ما حدث لي شيئ ما، فإن الشخص الذي سيعتني بها لن يكون في حالة بؤس".

وفي السنة الماضية، أكد كارل لاجرفيلد مرة آخرى أن قطته "تشوبيت" ستنال جزءا من ثروته، وقال في تصريحات نقلها موقع مجلة "numero" المتخصصة في عالم الموضة والأزياء "لا داعي للقلق، هناك ما يكفي للجميع"، وذلك في إشارة إلى أن القريبين منه سينالون أيضاً جزءا من ثروته.

وأفاد موقع "لوفيجارو الفرنسي" أن "تشوبيت" شاركت سابقاً في عدة حملات إشهارية جنت من خلالها الكثير من الأموال. وأردف الموقع الفرنسي أن "تشوبيت" تملك حساباً بنكياً يحمل اسمها، فضلاً عن حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعه الكثير من الأشخاص.

يشار إلى أن حساب القطة "تشوبيت"، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي بوشاح أسود، بعد وفاة صاحبها. وكتب حساب القطة على "تويتر" تغريدة يقول فيها "شكراً للجميع على عبارات التعازي والمواساة..."، فيما لم يتضح بعد مصير هذه القطة الشهيرة وفي رعاية من ستكون بعد وفاة صاحبها، الذي طان يظهر حاملا لها في الكثير من المناسبات.