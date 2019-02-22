البيت الأبيض: 200 جندي أمريكي باقون في سوريا بعد الانسحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستترك 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - إن بقاء مجموعة من القوات الأمريكية يأتي لحفظ السلام هناك.

يذكر أن الانسحاب الأمريكي من سوريا - الذي أعلن عنه ترامب - فاجأ الحلفاء، لا سيما قوات سوريا الديمقراطية التي تخوض آخر معاركها ضد داعش في شمال البلاد .