كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول مساعدات أمريكية إلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حطت طائرة تحمل مساعدات غذائية وطبية في جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي، حيث ينتظر أن يتم شحنها مجدداً بحراً الى فنزويلا التي تعهدت حكومتها بمنع دخول أي مساعدات.

وشاهد مراسلو فرانس برس الطائرة وهي تهبط في المطار في كوراساو، الجزيرة الهولندية التي باتت إحدى النقاط المحورية في المواجهة بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو.

واحتفل أكثر من عشرة أشخاص من مناصري المعارضة الفنزويلية بوصول الطائرة الآتية من ميامي ورددوا النشيد الوطني الفنزويلي.

وبدأ عمال بتفريغ المساعدات حيث كان بالامكان رؤية صناديق عبوات مياه.

ولفت منظمو العملية إلى إن البضائع سوف تساعد في تخفيف معاناة الفنزويليين في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وقال أحدهم ميغيل رودريغيز إن الطائرة تحمل 50 طناً من المواد الغذائية والطبية للفنزويليين الذين هم بأمس الحاجة إليها.

وأفاد لفرانس برس أن هناك سفينة في حالة جاهزية لنقل المساعدات إلى فنزويلا التي تقع سواحلها على بعد 40 ميلاً من كوراساو.

وأشار إلى أن المساعدات سوف تنقل السبت إلى مرفأ قريب بانتظار الحصول على الإذن من الحكومة المحلية لشحنها إلى فنزويلا.

وقال "نحن ننتظر أن تصبح الظروف مواتية. نريد أن يتم حل هذا الأمر في الساعات المقبلة حتى تصل المساعدات إلى فنزويلا".

ووصف مادورو هذه المساعدات بأنها "استعراض" وتمهيد لغزو أمريكي، فيما تظاهر مناصروه في الشوارع رفضاً لها واعتبروها خدعة.

وتعهد مادورو بمنع دخول المساعدات الأمريكية عبر الحدود مع كولومبيا والبرازيل، كما أمرت حكومته بتعليق الرحلات البحرية بينها وبين كوراساو.