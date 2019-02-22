حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، ما بين غائم جزئيا حتى غائم، وتكون درجات الحرارة أقل بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم.
ويحتمل أن تسقط أمطار محلية متفرقة في شمالي ووسط البلاد. كما يحتمل أن تسقط زخات خفيفة في شمالي النقب، ويخشى من حدوث فيضانات في برية الخليل وغور الأردن.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 13 – 4، الخالصة (كريات شمونه) 16 – 6، صفد 11 – 4، طبرية 18 – 8، الناصرة 14 – 6، حيفا 16 – 8، يافا 17 – 9، القدس المحتلة 12 – 5، عسقلان 17 – 9، عين جدي (البحر الميت) 21 – 14، بئر السبع 16 – 6، أم رشرش (إيلات) 22 – 12.
ويوم غد، السبت، يتوقع أن يكون الطقس ما بين غائم جزئيا حتى غائم، ويحتمل أن تسقط أمطار محلية في شمالي ووسط البلاد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.
أما يوم الأحد، فمن المتوقع أن يظل الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. كما يظل غائما جزئيا يوم الإثنين، ويطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات السنوية.
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