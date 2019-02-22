إطلاق مركبة فضائية إسرائيلية من "كيب كانافيرال" بفلوريدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد 8 سنوات من التخطيط وتجنيد الأموال، أطلقت المركبة الفضائية الإسرائيلية "بريشيت" إلى القمر في الساعة 03:45 بتوقيت البلاد من فجر اليوم، الجمعة، من قاعدة "كيب كانافيرال" في فلوريدا.

وأعلن المسؤولون في جمعية "SpaceIL" أن إطلاق المركبة الفضائية تم بنجاح، وأنه من المتوقع أن تهبط على سطح القمر في 11 نيسان/ إبريل.

أطلقت المركبة بواسطة صاروخ "Falcon X"، وذلك بعد شهر من إرسالها بطائرة شحن من إسرائيل إلى فلوريدا.

وقال المدير العام للجمعية، د. عيدو عنتبي، إن إسرائيل تنضم من خلال إنزال المركبة على سطح القمر إلى ثلاث دول عظمى أخرى، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين.

تزن المركبة الفضائية 585 كيلوغراما، تشمل الوقود الذي يصل وزنه إلى 425 كيلوغراما. وبلغت تكلفة بنائها نحو 100 مليون دولار، وشارك في بنائها نحو 250 عاملا في جمعية "SpaceIL" و"الصناعات الجوية" الإسرائيلية.

وعلم أنه خلال عملية الإطلاق، فإن سرعة المركبة ستصل إلى 36 ألف كيلومتر في الساعة، بينما تكون المسافة بين الأرض والقمر نحو 384 ألف كيلومتر. وتقطع المركبة مسارا طويلا يصل إلى 6.5 مليون كيلومتر، بضمنها مسارات بيضوية حول الكرة الأرضية وحول القمر، خلال 7 أسابيع قبل هبوطها على القمر.

وجاء أن المركبة ستقوم بنقل صور وأشرطة مصورة بعد هبوطها، كما ستقوم بمهمة علمية، وهي جمع معلومات حول الحقل المغناطيسي للقمر ونقلها إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن تدخل المركبة في 11 نيسان/ إبريل إلى مسار أخير باتجاه القمر، بعد أسبوع من الدوران حوله.