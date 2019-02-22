انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب وأردوغان يتفقان على تنفيذ انسحاب أمريكا من سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 08:23 صباحاً - اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشي مع المصالح المشتركة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، مساء الخميس، وفق مصادر في الرئاسة التركية، بحسب وكالة الأناضول.

وذكرت المصادر -لم تسمها الوكالة- أن الرئيسين بحثا المستجدات الأخيرة في سوريا، وأكدا أهمية دعم العملية السياسية فيها.

وأضافت أن الرئيسين أكدا عزم البلدين المشترك على مكافحة كافة أشكال الإرهاب.

وأوضحت أن رئيسي البلدين اتفقا على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع حجم التجارة البينية إلى 75 مليار دولار سنوياً.

جدير بالذكر أن ترامب قرّر، في 19 ديسمبر الماضي، سحب قوات بلاده من سوريا؛ بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس أو أبريل المقبلين.

وسبق أن أكد مسؤولون أمريكيون وجود اتصالات فعّالة مع تركيا بخصوص الشأن السوري، مشيرين إلى أن "جزءاً منها خاص بتحقيق الانسحاب الآمن، وتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا".