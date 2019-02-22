شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تحرص على تقديم بطولة أمم إفريقيا كأفضل البطولات على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فرج قاسم، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب والرياضة السابق بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لأن تكون بطولة الأمم الإفريقية القادمة واحدة من افضل البطولات التى تم تنفيذها فى تاريخ أفريقيا.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان السابق، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن توجيهات الرئيس باستثمار عملية التحضير للبطولة لتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية الخاصة بمنشآت واستادات كرة القدم ورفع كفاءتها بالمحافظات التي ستقام بها، كجزء أساسى خطة الدولة لرفع معدلات الرياضة لدى المصريين.

وأوضح "فرج" أن الدولة لديها حرص على إدارة الجوانب الاقتصادية للبطولة والحفاظ على عوائد البطولة السياحية والتسويقية، بالإضافة إلى الالتزام بالبرامج التنفيذية والزمنية المحددة للانتهاء من كافة التفاصيل التنظيمية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وهو هدف استراتيجى لدى الدولة فى المرحلة الحالية.