مصادر لبنان القوي للجمهورية:موقفنا من ملف النازحين لا يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس

أكّدت مصادر تكتل "​لبنان القوي​" الإصرار مع ​الرئيس ميشال عون​ على إعادة النازحين، وقالت لـ"الجمهورية": "كان واضحاً انّ وزراء ​القوات​، منذ ما قبل دخولهم جلسة ​مجلس الوزراء​، يحاولون عرقلة هذا الموضوع ومنع التكلم مع ​سوريا​ للعودة".

واكّدت انّ "موقف التكتل لا يتعارض مع مبدأ ​النأي بالنفس​ ولَم يتجاوز نص ​البيان الوزاري​، لأنّ مصلحة لبنان العليا تقتضي ذلك".

وأيّدت المصادر موقف رئيس الجمهورية بقوله "انا من يقرّر المصلحة العليا للبلاد وأنا من أقسم على ​الدستور​ بالحفاظ على مصلحة البلاد العليا، حاسماً وخاتماً ​النقاش​ في هذا الموضوع".