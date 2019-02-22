نجل الرئيس البرازيلي يخضع للتحقيق للاشتباه يتورطه بعمليات غسيل أموال

أعلن مكتب الادعاء العام في ​البرازيل​، عن خضوع فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس ​جايير بولسونارو​ وعضو المجلس التشريعي، للتحقيق من قِبل السلطات الفيدرالية للاشتباه في تورطه بعمليات غسيل أموال.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن متحدثة باسم نجل الرئيس قولها إن فلافيو بريء من التهمة الموجهة إليه، مشيرة إلى أنها ذات دوافع سياسية