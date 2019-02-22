ترودو يتطلع للم شمل زوجين سوريين مع أقاربهما بعد كارثة الحريق

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، أن كندا تتطلع للعمل بسرعة من أجل إحضار أقارب زوجين سوريين لاجئين فجعا بفقدان أطفالهما السبعة في حريق منزل في مدينة هاليفاكس. وردا على سؤال عما ما اذا كان بامكان أوتاوا تسريع اجراءات ​الهجرة​ أو اللجوء لاحضار أشقاء الزوجة الى كندا من أجل تقديم الدعم المعنوي لها، أجاب جاستين ترودو "وزير الهجرة منشغل بهذه القضية بالتحديد".

وذكر ترودو خلال زيارة إلى مدينة هاليفاكس "إننا ننظر إلى ما يمكن عمله في إطار نظامنا (الهجرة واللجوء) لمواساة هذه العائلة في فترة مأساة لا تصدق".

وهذه الأسرة المفجوعة هي من بين عشرات الآلاف من ​اللاجئين السوريين​ الذين رحبت بهم كندا على مدى السنوات الأربع الماضية.