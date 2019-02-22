البيت الأبيض: وزراء الدفاع والأركان العامة لواشنطن وأنقرة يلتقيان هذا الاسبوع

أعلن ​البيت الأبيض​، أن وزيرا الدفاع والأركان العامة للولايات المتحدة و​تركيا​ سيجتمعون هذا الأسبوع في ​واشنطن​ لمناقشة الوضع في ​سوريا​.

ولفت البيت الأبيض، في بيان عقب المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي البلدين ​دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان​ إلى انه "بما يخص سوريا اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق بشأن إمكانية إنشاء منطقة آمنة".

وأوضح ان " القائم بأعمال وزير الدفاع (باتريك) شاناهان (ورئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة) الجنرال (جوزيف) دانفورد، سيستقبلان نظرائهم الأتراك في واشنطن هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المفاوضات".