نائب وزير خارجية فنزويلا: كراكاس ليست بحاجة لطلب دعم عسكري من روسيا

شدّد نائب وزير الخارجية الفنزويلية، إيفان خيل بينتو، على أنّ "​فنزويلا​ تمتلك كلّ الإمكانيات لكي تضمن السلام، ولدينا إمكانية لضمان عدم وقوع أي عدوان"، مبيّنًأ أنّ "لا حاجة لدينا لأي دعم عسكري من ​روسيا​، لأنّنا مستعدّون تمامًا لضمان السلام لشعبنا".

وأكّد أنّ "روسيا لا تنقل مساعدة إنسانية لفنزويلا"، موضحًا أنّه "لا توجد حالة إنسانية تتطلّب نقل مساعدات إنسانية، فالأوضاع طبيعية. لدينا اتفاقيات عدّة مع روسيا، الّتي تنقل في إطارها ​الأدوية​ والمنتجات الغذائية والتقنيات، نظرًا لأنّنا لا نستطيع التعاون مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​أوروبا​ في المجال التقني".