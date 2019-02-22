رئيس مولدوفا: نحن بحاجة لعلاقات جيدة مع روسيا والاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس ​مولدوفا​ إيجور دودون، إن بلاده في حاجة إلى علاقات جيدة مع ​روسيا​ و​الاتحاد الأوروبي​.

ولفت دودون إلى ان بلاده تعتمد على روسيا في مجالات الطاقة و​الصادرات​، موضحا أن بلاده في حاجة إلى جود روابط مع الاتحاد الأوروبي الذي يمثل سوقًا لـ 70% من صادرات مولدوفا.

يذكر ان العلاقات بين روسيا ومولدوفا تدهورت بعد توقيع الأخيرة على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2014.