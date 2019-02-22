رئيس مولدوفا: نحن بحاجة لعلاقات جيدة مع روسيا والاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس مولدوفا إيجور دودون، إن بلاده في حاجة إلى علاقات جيدة مع روسيا والاتحاد الأوروبي.
ولفت دودون إلى ان بلاده تعتمد على روسيا في مجالات الطاقة والصادرات، موضحا أن بلاده في حاجة إلى جود روابط مع الاتحاد الأوروبي الذي يمثل سوقًا لـ 70% من صادرات مولدوفا.
يذكر ان العلاقات بين روسيا ومولدوفا تدهورت بعد توقيع الأخيرة على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2014.
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