"خرائط جوجل" يطرح ميزة جديدة لمستخدمي "أبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة جوجل الأمريكية تحديثًا جديدًا لتطبيقها "خرائط جوجل"على نظام "آي أو إس"، يتيح لمستخدمي "أبل" متابعة الأنشطة التجارية المفضلة لديهم من التطبيق مباشرةً.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت الشركة في منشور على مدونتها: "بدءًا من هذا الأسبوع، يمكنك البقاء مطلعًا على أخبار أماكنك المفضلة مباشرةً من تطبيق خرائط جوجل على نظام التشغيل آي أو إس".

وأضافت: "ما عليك سوى البحث عن مكان سواء كان مطعمًا جديدًا تم افتتاحه في الحي الذي تقيم فيه أو ذلك المخبز الذي لا يُفوت عبر المدينة واضغط على زر المتابعة".

وبالضغط على زر المتابعة، قالت جوجل "أن المستخدم سيكون قادرًا على رؤية الأخبار المهمة من تلك الأماكن في قسم "محتوى يهمك" For You لتتعرف بسرعة على الأحداث والعروض القادمة.

كما قالت الشركة "أنه اعتبارًا من الآن أصبح بإمكان جميع الأماكن والمؤسسات التجارية في جميع أنحاء العالم رؤية المتابعين لهم عن طريق تطبيق "جوجل ماي بزنس"، ومن هناك يمكن نشر معلومات مفيدة للمتابعة ليروها. ويمكن للأنشطة التجارية أيضًا استخدام تطبيق "My Business" لتتبع تعليقات العملاء والرد على الرسائل من مستخدمي "خرائط جوجل" بطريقة مركزية.

ومن خلال الميزة الجديدة أصبحت "خرائط جوجل" تنافس صفحات "فيسبوك" المخصصة للمؤسسات التجارية، التي تتيح للمستخدمين عادةً متابعة آخر أخبار، مثل المبيعات أو العروض الترويجية أو الأحداث.

جدير بالذكر أن "جوجل" كانت قد أطلقت هذه الميزة لتطبيق خرائطها على نظام تشغيل "أندرويد" أواخر شهر أكتوبر الماضي.