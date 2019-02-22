استنفار القوات العراقية علي الحدود السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأنبار (العراق) - (د ب أ):

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة أن القوات العراقية في حالة استنفار لمواجهة أية تداعيات محتملة لتسلل عناصر تنظيم داعش بشكل منفرد وصد أي تعرض على القوات العراقية على الشريط الحدودي مع سوري.

وأكد بيان لخلية الإعلام الأمني، قيادة العمليات المشتركة أن "قيادة العمليات المشتركة تؤكد متابعتها لتطور الأحداث في المنطقة الحدودية العراقية-السورية وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع الأمني الداخلي للعراق".

وذكر البيان أن "قيادة العمليات المشتركة في حالة استنفار لمواردها العسكرية كافة في هذه المنطقة من خلال الرصد والمراقبة لمواجهة كل التداعيات المحتملة لمواجهة تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد وصد أي تعرض على القوات المرابطة".

وشددت قيادة العمليات على عدم التهاون في مسألة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومنع تأثيره على الوضع الأمني الداخلي مشيرة إلى أنه من أولوياتها القصوى كما أكدت على أن عودة النازحين العراقيين من الأراضي السورية تتم بأشرافها وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين ومفوضية حقوق الانسان والجهات الأمنية والحكومية الأخرى.

ونفت قيادة العمليات المشتركة وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول الواقع بشمال شرق سوريا وأن ما يشاع عن ذلك عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقا مشيرة إلى أن البت بموضوع عودة النازحين العراقيين من المخيم يخضع للدراسة والتمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنياً و إنسانيا.