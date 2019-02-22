200 جندي أميركي سيبقون في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب

أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن البنتاغون سيبقي نحو 200 جندياً أميركياً في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب للقوات الأميركية من هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز "ستبقى في سوريا لفترة زمنية مجموعة صغيرة لحفظ السلام قوامها نحو 200 جندي".

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