البيت الأبيض: ترامب سيعرض مزايا على بيونج يانج مقابل نزع سلاحها

قال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، أمس الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في هانوي الأسبوع المقبل، سيستعرض المزايا التي يمكن أن تجنيها بيونج يانج إذا وافقت على التخلص من أسلحتها النووية.

وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الجانبين سيتعين عليهما أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن تعريف نزع السلاح النووي.

وستكون تلك هي القمة الثانية بين الزعيمين، بعد اجتماع بينهما في سنغافورة في يونيو.

وكان ترامب قال إنه "ليس هناك عجلة" في نزع السلاح النووي طالما أن كوريا الشمالية لا تقوم بإجراء تجارب صاروخية أو أخرى نووية، مشيراً إلى أن العقوبات على بيونج يانج ما زالت قائمة.

وقال المسؤول: "يتطلع الرئيس ترامب إلى التحدث بشكل أعمق حول نوعية المستقبل الذي يمكن أن تنعم به كوريا الشمالية، وذلك بعد أن تم كسر الجمود إلى حد ما في يونيو"، مشيراً إلى أن ذلك معلق على "نزع السلاح بشكل نهائي وكامل".

وأضاف أنه ليس هناك حديث عن انسحاب للقوات الأميركية من كوريا الجنوبية ضمن أي اتفاق.