شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صبحى الدالى: الدولة نجحت فى القضاء على الهجرة غير الشرعية بطريقة أبهرت العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب صبحى الدالى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن القمة العربية الأوروبية التى تشهدها مدينة السلام شرم الشيخ الأسبوع المقبل، والتى من المقرر أن تحظى بحضور رفيع المستوى لملوك ورؤساء ومسئولى الدول المختلفة، ستضع روشته عالمية للقضاء على عدد من القضايا فى مقدماتها الهجرة غير الشرعية.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه القمة تمثل فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ولعل فى مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية، والتى كان لمصر نجاحاً باهرا فيها.

وأضح "الدالى" أن التجربة الناجحة لمصر فى القضاء على الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون واحدة من أهم القضايا التى تأخذ حيز كبير فى القمة، كون مصر حولت مراكز الهجرة غير الشرعية لمناطق بها أعلى معدلات التنمية، من مناطق مهملة إلى مناطق آمنه اجتماعياً واقتصادياً.