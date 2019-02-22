الاخبار: مستشفى الحكمة ابلغ "الصحة" بالتوقف عن استقبال المرضى بموجب كتاب رسمي

اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان "​مستشفى​ الحكمة في ​النبطية​ كان قد أبلغ ​وزارة الصحة​ بالتوقف عن استقبال المرضى بموجب كتاب مسجل في ​الديوان​ ابتداءً من 1/1/2017 لغاية نهاية العام وذلك في بعض أقسام المستشفى، بسبب الحاجة الى بعض الاصلاحات واعادة التأهيل والصيانة، وبسبب الازعاج الناتج عن تلك الاعمال، وذلك استعداداً للتصنيف الدوري الذي تخضع له ​المستشفيات​ من قبل ​وزارة الصحة العامة​".

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