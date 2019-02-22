زعيتر: الأسلحة السويسرية موجودة وعلى الجهة المعنية ترتيب زيارة للكشف عليها

أكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​غازي زعيتر​ أن الأسلحة السويسرية التي جرى الحديث عنها موجودة وهي موزّعة على مرافقيه بين منزله في ​بيروت​ ومنزليه في ​بعلبك​ و​الهرمل​، مشيرا الى أنه "عندما تواصل معه الملحق العسكري السويسري في بيروت العام الماضي للكشف على الأسلحة، كشف على تسعة أسلحة كانت بحوزة مرافقيه في بيروت، إلا أنه لم يشأ الانتقال إلى ​البقاع​ بذريعة ضيق الوقت، وفي المرة الثانية رفض الفريق السويسري الانتقال إلى البقاع للكشف على الأسلحة".

وفي حديث صحافي أكد زعيتر أنه سيصدر اليوم بياناً يوضّح فيه ملابسات ما حصل، مشددا على ان " الأسلحة المخصصة للحماية الشخصية موجودة، وما على الجهة السويسرية المعنية سوى التواصل معه لترتيب زيارة للكشف عليها".