حنكش: السياسيون جردوا الناس من كل مقومات الصمود الاقتصادية

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن هذا التناقض بين آراء ال​لبنان​يين ونتائج ​الانتخابات​ التي جدّدت للطبقة نفسها رغم أنها كانت فرصة للمحاسبة، هو أن السياسيين جردوا الناس من كل مقومات الصمود الاقتصادية والاجتماعية، وباتوا مرتهنين لهذه الطبقة وإعادة انتخابها للحصول على حقوقهم".

وأضاف: "النائب في لبنان اليوم بات وسيطا بين الدولة والمواطن ويخدمه على حساب الدولة ليكون انتخابه هو البديل الذي يحصل عليه"، واختصر الواقع بالقول: "لا شك أن ​الشعب اللبناني​ واع لهذا الواقع لكنه في الوقت عينه يدرك أنه لا يمكنه أن يعيش إلا بمساعدة هذا النائب".