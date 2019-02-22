مصادر الشرق الاوسط:قرار المجلس الدستوري لم يتخطّ التوازنات اللبنانية

رأت مصادر سياسية مطلعة أن "قرار ​المجلس الدستوري​ لم يتخطّ التوازنات اللبنانية المعمول بها لجهة إبطال فوز نائبة، وعدم إعلان فوز منافسها. وتبادلت الأطراف المعنية بالطعون الانتخابية المعطيات حول شبهات التدخل، إذ استند فريق المرشح طه ناجي إلى أسباب عدم إعلانه فوزه، فيما ألمحت مصادر "المستقبل" إلى ضغوط سياسية دفعت المجلس لإعادة التصويت على القرار بالطعن.

ولفتت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إلى ان عضوين من المجلس الدستوري كانا توصلا في المطالعة الأولى إلى توصية بقرار رد الطعن قبل أن يبدل أحدهما رأيه ليصوت بقبول الطعن إلى جانب 6 أعضاء آخرين، ويحتاج القرار إلى 7 أصوات من أصل 10 هم أعضاء المجلس الدستوري.