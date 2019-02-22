شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية البرلمان تعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة العديد من الملفات والقوانين الهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل من السبت إلى الإثنين، لمناقشة العديد من الطلبات والملفات والتشريعات الموجودة على مائدة اللجنة .

ويوم السبت تعقد اللجنة اجتماعها الاول لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 68 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، في القاهرة بتاريخ 23/12/2018 ، و - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 69 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، في القاهرة بتاريخ 23/12/2018.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2018 (من حيث المبدأ) ، وطلب الإحاطة المقدم النائب محمد زكي السويدي، بشأن مناقشة القواعد والأسس التي يقوم عليها برنامج المساندة التصديرية وآثاره الاقتصادية.

ويوم الأحد تناقش اللجنة ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين ، وذلك مشترك مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية ، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين