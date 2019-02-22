أمريكا تترك 200 جندي في سوريا بعد انسحابها

قوات أمريكية في سوريا - أرشيفية قال البيت الأبيض الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها. لفترة من الوقت بعد انسحابها. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان مقتضب: "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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