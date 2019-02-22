الأمن اللبناني يعيد الوضع الى طبيعته في سجن القبة والدفاع المدني يسيطر على الحريق... ولا اصابات

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الاهالي يحتجون ويشعلون الاطارات أمام سجن القبة (الوكالة الوطنية للاعلام)

تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من السيطرة على الوضع في سجن القبة في طرابلس شمال لبنان، فدخلت عناصرها الى غرف المساجين، وأخمدت النيران بالتعاون مع الدفاع المدني، وقد عادت الامور الى طبيعتها.

ولم تفد المعلومات الامنية عن سقوط اصابات في صفوف العناصر والمساجين. فيما تجمع بعض اهالي المساجين امام مدخل السجن، لمعرفة مصير ابنائهم.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية أن وحدات من الدفاع المدني والاطفائية تمكنت من السيطرة على الحريق في السجن واخماده، فيما دخلت عناصر قوى الامن الى داخل السجن، وعملت على احتواء الأمور.

ويذكر انه تزامناً مع اعتصام ٤٠٠ سجين وامتناعهم عن الطعام ومع موعد زيارات الاهل لابنائهم، شبّ حريق داخل سجن القبة في طرابلس وسط معلومات تحدثت عن إضرام عدد من السجناء النار. وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني التي دخلت السجن وعملت على اخماد الحريق، وحضرت 6 سيارات اسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني.

من ناحية اخرى، قطع الاهالي مدخل السجن لمعرفة مصير ابنائهم، حيث دخلت باحة السجن ٤ سيارات اسعاف وعملت على نقل بعض السجناء الى خارج السجن .

وتحدث قائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العقيد درويش مع الاهالي امام السجن وطمأنهم الى وقائع الامر، كما أفيد عن وصول تعزيزات أمنية الى السجن.

وتلقت قناة "الجديد" اتصالا من شخص عرّف عن نفسه انه أحد السجناء في سجن القبة، لفت الى ان "هناك مشكلات تواجههم في السجن، وأنهم يفتقدون الى حقوق الانسان". وناشد المتصل وزيرة الداخلية ريا الحسن أن تتعاطف معهم وتستمع الى طلباتهم"، مشيرا الى انهم "يتعرضون للتعذيب عندما يطالبون بأي شيء".