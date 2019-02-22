توقعات الأبراج ليوم February 22, 2019

برج الحمل

مهنياً: أنت من الأشخاص الذين يمتلكون رأياً منفرداً في الحياة العملية، وعاشق للعمل الفردى ولا تفضل الأعمال الجماعية

عاطفياً: دع الحبيب حتى يتخذ القرار المناسب، فأنت تعلم جيدًا أنك لست وصياً عليه، ويجب عليك تحسين علاقتك به

صحياً: استمع جيداً إلى آراء المتخصصين، فالحالة الصحية تتدهور على الدوام بسبب الإهمال

برج الثور

مهنياً: أمورك المهنية مستقرة بفضل وضعك خططاً محكمة وعدم اندفاعك في شراء كل شيء أمامك لذا عليك عدم الانسياق وراء أهوائك ومتطلباتك غير الضرورية

عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالسعادة والراحة مع حبيبك عليك التحدث معه ومناقشته، حتى تصلا إلى حل يرضيكما سواء أكان الانفصال أم الحصول على فرصة أخرى

صحياً: تخلصك من عاداتك السيئة يجدي نفعًا ويساعدك على التخلص من بعض وزنك الزائد الذى حصلت عليه بسبب تمسكك بعاداتك السيئة وعدم استماعك لنصائح من حولك

برج الجوزاء

مهنياً: أنت معروف باجتهادك في العمل وسعيك للنجاح، ومن الممكن أن تقابل اليوم شخصا يعرض عليك فرصة كبيرة تؤمن لك النجاح في المستقبل

عاطفياً: تحاول ألا تظهر حبك للشريك، لكن اهتمامك وتصرفاتك يظهران عكس ذلك، ويلاحظ الجميع هذا الأمر

صحياً: تحب أن تتحكم في كل شيء حولك حتى صحتك، فتتخذ دائماً الإجراءات اللازمة لتتجنب الإصابة بوعكة صحية وتلتزم مواعيد زيارة الطبيب بصورة مستمرّة

برج السرطان

مهنياً: يوم رائع بامتياز يتحدث عن فرص سفر واستكمال الدراسة في الخارج، ويعدك بتغييرات إيجابية في المجال المهني

عاطفياً: تقرر اليوم التراجع عن اتخاذ بعض القرارات المصيرية، وتسعى لأن تكون علاقتك بالحبيب مستقرة وخالية من الاضطرابات

صحياً: تجنّب قدر الإمكان محاولة المغرضين إثارة عصبيتك بغية دفعك إلى اتخاذ قرارات متهوّرة

برج الأسد

مهنياً: الأمور تسير بشكل جيد، حاول أن تكون على قدر المسؤولية وتتحمل عقبات القرارات التي تُقدم عليها، وخصوصاً أنك تشعر دائماً بالتردد تجاه تصرفاتك

عاطفياً: تصرف مع الشريك بشكل مختلف وأكثر هدوءاً، وحاول أن تتوخى الحذر، وتعامل مع الأمور بحرص شديد حتى تحصل على ما تريد

صحياً: أوضاعك الصحية سيئة للغاية، لأنك دائماً ما ترى أنها الشيء الذي يجب أن تهتم به في النهاية، وهو ما يمكنن أن يعرضك لأزمة صحية مفاجئة في الفترة المقبلة

برج العذراء

مهنياً: يفرض عليك أرباب العمل بعض الآراء التي تراها غير متوافقة مع أفكارك وإبداعاتك، لذلك لا تدع هذا يحبطك وكن قويًا في اتخاذ القرار

عاطفياً: لديك فرصة للإفصاح عن مشاعرك لأول مرة لأحد الأشخاص، وقد تجد رداً إيجابياً منه، وتنطلق في بداية علاقة عاطفية جديدة

صحياً: تتمتع بصحة جيدة، من الناحية الجسمانية والنفسية، حتى إنهما تساعدانك على ممارسة التمارين الرياضية

برج الميزان

مهنياً: الحوار هو الوسيلة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع على الصعيدين المادي والمعنوي

عاطفياً: يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، فعليك أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة

صحياً: تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، ألم تتعلم من دروس الماضي

برج العقرب

مهنياً: تحتاج لأن تقوم ببعض التصحيحا والتعديلات على وضعك المالي، لجهة التوفير والاستثمارات

عاطفياً: لا تجعل تجاربك السلبية تسيطر على قراراتك العاطفية واختياراتك الحالية، واترك الآخرين يعبرون عن حبهم لك من دون إصدر أحكام متسرعة بحقهم

صحياً: ركز على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية الأوميغا 3: مثل السلمون والسردين، فهي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحارب الالتهابات

برج القوس

مهنيا: قد تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة إلى بعض الزملاء المقصّرين في عملهم

عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة وخصوصاً اليوم، والمرحلة المقبلة تكون أفضل بكثير ومما كنت تتوقع

صحياً: يستحسن مراجعة الطبيب عند اللزوم، لكن لا داعي للقلق والخوف

برج الجدي

مهنياً: ربما مررت بفترة تدريبية تخرج منها الآن بنتائج ما، وهذا ما يكون واضحًا ابتداءً من اليوم

عاطفياً: يحمل هذا اليوم ايضًا انتقال كوكب فينوس الى البيت الرابع ما يخفف من الوهج العاطفي ويجعلك منكمشًا او يعرّضك لبعض المشاكل في حياتك العائلية او الشخصية

صحياً: الجأ الى الانفراد بنفسك عند الضرورة لكي تستجمع قواك الصحية والجسدية

برج الدلو

مهنياً: تحدث بعض التغيرات في عملك، ما يضعك أمام بعض المشاكل التي لا بد من حلها

عاطفياً: لقاء عاطفي حارّ وتمتين بعض الروابط، لكن حذار المبالغة في أي شيء وملاحقة بعض العلاقات التي لا تنفعك ولا تؤدي إلى أي نتيجة

صحياً: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة

برج الحوت

مهنياً: كثّف تحرّكاتك ولا تماطل، فالجو واعد بالخير والإنفراج والفرص الاستثنائية، وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة

عاطفياً: سعيك الدائم عن التطوّر في العلاقة العاطفية له غير نقطة إيجابية، وهذا يكون موضع ترحيب من قبل الشريك

صحياً: تقوم ببعض الخطوات الصحية الناجحة وتشعر على أثرها بأنك حققت إنجازاً كبيراً