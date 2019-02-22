ابنة أوباما تعبّر عن نفورها من ترامب على طريقتها

وصفت ماليا ابنة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، البالغة 20 عاما الرئيس الحالي دونالد ترامب بـ"الشرير"، ودوّنت تقييمها هذا في صفحة سرية لها على موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيسبوك". وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن صورة غلاف الصفحة تظهر سلسلة ورقات لاصقة وردية اللون كتب عليها "دونالد ترامب رئيس"، "هذا ليس طبيعيا"، "دونالد ترامب شرير" و"لا تكن راضيا". ويعود أحد التعليقات المكتوبة تحت الصورة لفينيغان، حفيدة نائب الرئيس الأمريكي في عهد أوباما، جو بايدن، وذكرت الصحيفة، أن صفحة ماليا أوباما تدار باسم مستعار، ويبدو أنها لم تخضع للتحديث منذ عام 2017.

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