شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوطات دولية لعقد مشاورات سياسية يمنية نهاية مارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشف مصدر حكومي مطلع لـ«الخليج 365» تحركات دبلوماسية يقودها سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن والداعمة لمقترح مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث بعقد جولة مشاورات جديدة نهاية شهر مارس القادم في إحدى الدول الأوروبية. وقال المصدر: «غريفيث وضع مقترحاً على الرئيس عبد ربه منصور هادي بعقد جولة مشاورات قادمة في برلين أو جنيف نهاية شهر مارس القادم لكن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفض المقترح وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم أولاً»، مضيفاً: «يبدو أن غريفيث طلب من سفراء الدول الـ18 مساعدته في إقناع الأطراف اليمنية بضرورة عقد مشاورات قادمة».

وأفاد المصدر بأن التحركات الدبلوماسية لعدد من السفراء بينهم السفير الأمريكي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت ولقائهم الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه وقيادات الدولة كرست لمناقشة العملية السياسية وضرورة العودة إلى طاولة المشاورات وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وأوضح المصدر أن الرئيس هادي لا يزال يرفض الدخول في مشاورات سياسية دون تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي تمثل الأسس الحقيقية لبناء الثقة، مؤكدا أن ثلاث دول مرشحة لاستضافة المشاورات القادمة (فرنسا، وألمانيا، وسويسرة).

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد طالب الولايات المتحدة أمس الأول بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، موضحاً أنها ارتكبت كافة ومختلف الجرائم بحق المواطنين، ووصلت جرائمها إلى مصاف الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل والأبرياء.

من جهته، أوضح السفير الأمريكي تولر أن إيران تسعى لزعزعة الاستقرار في اليمن من خلال دعم الحوثي، مؤكداً أن المليشيا استغلت الانقسامات لبسط سيطرتها على عدد من المحافظات، مشيراً إلى احتمال تواصل الحوثي مع تنظيم القاعدة لتعزيز الفوضى.