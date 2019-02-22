تنسيق روسي - إسرائيلي حول سورية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، رويترز (إسطنبول) عاد التنسيق الإسرائيلي الروسي من جديد بعد أشهر من البرود في العلاقات بين الطرفين، إثر إسقاط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة روسية في الأجواء السورية العام الماضي. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، أمس (الخميس)، تم خلاله تبادل وجهات النظر بينهما حول عدد من القضايا. وذكر بيان للكرملين أن نتنياهو يزور موسكو في وقت لاحق، وأن الاتصال الهاتفي بين الجانبين جاء بناء على مبادرة من الجانب الإسرائيلي؛ عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المقررة لموسكو. وأضاف أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة، والأجندة الدولية والثنائية.

عاد التنسيق الإسرائيلي الروسي من جديد بعد أشهر من البرود في العلاقات بين الطرفين، إثر إسقاط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة روسية في الأجواء السورية العام الماضي. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، أمس (الخميس)، تم خلاله تبادل وجهات النظر بينهما حول عدد من القضايا. وذكر بيان للكرملين أن نتنياهو يزور موسكو في وقت لاحق، وأن الاتصال الهاتفي بين الجانبين جاء بناء على مبادرة من الجانب الإسرائيلي؛ عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المقررة لموسكو. وأضاف أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة، والأجندة الدولية والثنائية.

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