شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش عدد من الاتفاقيات والقرارات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، يوم الأحد المقبل ،قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (54) لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي بشأن إطار الدعم الموحد 2017 -2020، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29/10/2017، والخطابات المتبادلة المُكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17/10/2018 و30/10/2018

وفى الجلسة الثانية تناقش اللجنة ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقعة في المنامة بتاريخ 11/11/2018.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، الأثنين المقبل ، تقرير اللجنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 /2018.