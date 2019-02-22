شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات حزب مستقبل وطن تشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النائبان أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وعلاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمس فى عقد جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى نوراة ونجم فى قرية الأخصاص بمركز الصف بالجيزة.





تأتى تلك الخطوة فى إطار ترسيخ الصلة بين حزب مستقبل وطن والشارع المصرى والتفاعل على كافة المستويات، حيث تبنى حزب مستقبل وطن من خلال النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، عقد جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى نوارة ونجم فى قرية الأخصاص التابعة لمركز الصف بالجيزة.





يذكر أنه قد شارك حوالى 2500 شخص وبعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب بالجيزة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.



















