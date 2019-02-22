برلماني يكشف حقيقة زيادة أسعار فواتير الكهرباء

معتز الخصوصي
قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن هناك بعض النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن زيادة استهلاك المواطنين من الكهرباء مما أدى إلى زيادة فواتير الكهرباء.
وتابع حجازى فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الكل يتخيل أن هناك زيادة فى اسعار الكهرباء، ولكن هناك زيادة في استهلاك المواطنين من الكهرباء ، وظهر ذلك بعد شكوى المواطنين من عدم مرور الكشافين لقراءة العدادات مما يجعلهم يكتبوا قراءات جزافية للعدادات.
وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ان الوزارة قامت بالاستعانة بشركة شعاع لقراءة عدادات...
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